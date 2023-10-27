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27 октября, 12:35

Общество

Синоптик заявила о потеплении в Москве в последний день октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний день октября в Москве будет также тепло, как и в первую половину месяца, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"К 31 октября вновь потеплеет. Как видно из графика, и ночью, и днем – 5–10 градусов, что характерно для первой половины октября", – отметила она.

При этом 1 октября погода в столице соответствовала началу сентября, когда ночью и днем было от 14 до 16 градусов. А после 25-го числа, когда температура стала отрицательной, погода стала напоминать середину ноября.

"Так что в текущем октябре в Москве "погостят" все осенние месяцы!" – сказала Позднякова.

Ранее она рассказала о том, что высота снежного покрова на 7 часов 27 октября составляет 2–3 сантиметра, но к концу дня может быть и больше.

Кроме этого, о резком потеплении на следующей неделе сообщили синоптики центра погоды "Фобос". Волна мощного атлантического тепла, которая в сопровождении дождей смоет наметившиеся следы зимы.

Предстоящая зима прогнозируется противоречивой, будет преобладать теплая погода, сказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

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