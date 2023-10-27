Городские службы Москвы непрерывно мониторят ситуацию на улицах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские службы Москвы непрерывно мониторят ситуацию на улицах из-за плохой погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета городского хозяйства.

Там отметили, что повсеместно ведутся работы по очистке дворовых территорий. По мере выпадения снега с помощью техники подметается проезжая часть и тротуары, которые также обрабатываются от гололеда.

На особом контроле городских служб – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам соцсферы и потребительского рынка.

В комитете попросили водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также, если на автомобиле стоит летняя резина, лучше воздержаться от поездок и пересесть на общественный транспорт, добавили там.

Высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.

Москвичей предупредили, что прирост снега может составить еще до пяти сантиметров. Городские службы столицы устраняют последствия снегопада. Больше всего снега выпало в ЮАО и ТиНАО.

Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице