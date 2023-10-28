Около 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Во Внуково задержали 10 рейсов, а в Домодедово с опозданием вылетят 20 самолетов и еще четыре не смогут совершить рейсы, в Шереметьево задержали 12 авиарейсов.

По информации Гидрометцентра РФ, 28 октября в столице прогнозируется облачная погода. На юге Подмосковья местами ожидаются сильные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов. Ночью температура в городе может опуститься до минус 1 градуса.

Ранее в Дептрансе сообщили, что в разных районах Москвы могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Отмечалось, что маршруты могут быть временно изменены.

До этого Сергей Собянин рассказал, что непогода сохранится в столице в выходные дни, 28 и 29 октября. Мэр подчеркнул, что городские службы в условиях непогоды работают в режиме повышенной готовности.

Москвичей предупредили о снеге и гололеде до 29 октября