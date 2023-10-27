Синоптик заявила, что первый снег в Москве не растает быстро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не стоит надеяться на то, что первый снег в Москве и области сойдет быстро, при температуре около 0 градусов он таять не будет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного специалиста "Метеобюро" Татьяну Позднякову.

По ее словам, выпавший в ночь на 27 октября снег – это лишь одно из проявлений постепенно приближающейся к ноябрю погоды.

"В субботу погода облачная, ночью осадки от небольших до умеренных, в утренние часы и в начале дня возникают условия для гололеда, поэтому люди, которые не перевели на зимнюю резину свои автомобили, должны воздержаться от поездок – первый гололед обычно превращается в день жестянщика", – заявила она.

Синоптик добавила, что ночью 28 октября столбики термометра остановятся на показателе в 0 градусов. В Подмосковье ожидается до 2–3 градусов тепла, прогнозируется сильный ветер, в связи с чем холод будет ощущаться сильнее.

Уже к 29 октября погода нормализуется, но температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса, поделилась Позднякова. По ее словам, такая погода соответствует первой декаде ноября.

Автоэксперт Владимир Бахарев, в свою очередь, рекомендовал не откладывать смену резины. Вечерние температуры близки к нулю, ночные скоро начнут переходить за ноль. Он уточнил, что на раннее утро придется большинство ДТП из-за того, что с ночи остается лед. Эксперт отметил, что качество и безопасность зимней резины зависят не только от температурного режима, но и от условий эксплуатации.

В настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.

Жителей столицы предупредили, что прирост снега может составить еще до пяти сантиметров. Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада. Больше всего снега выпало в ЮАО и ТиНАО.

Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице