Москвичам рассказали о погоде 28 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 28 октября, в столице прогнозируется облачная погода. На юге Подмосковья местами ожидаются сильные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов. Ночью температура в городе может опуститься до минус 1 градуса.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Дептрансе сообщили, что в разных районах Москвы могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Отмечалось, что маршруты могут быть временно изменены.

До этого Сергей Собянин рассказал, что непогода сохранится в столице в выходные дни, 28 и 29 октября. Мэр подчеркнул, что городские службы в условиях непогоды работают в режиме повышенной готовности.

Москвичей предупредили о снеге и гололеде до 29 октября