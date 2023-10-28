Москвичей предупредили об образовании гололедицы в субботу

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В субботу в Москве ожидается гололедица. Она появится из-за колебаний температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 октября, в столице ожидается мокрый снег и дождь. Колебания температуры могут способствовать образованию гололедицы.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и очищают дороги от снега и наледи.

В пресс-службе также призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве сформировался снежный покров, характерный для первой декады декабря. При этом в субботу рост снежного покрова прекратится, поскольку осадки пройдут в смешанной фазе, в том числе в виде ледяного дождя.