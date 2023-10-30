Синоптик назвала самый теплый день в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы на этой неделе ожидает неустойчивая погода: температура сперва снизится до нуля, а после вырастет до 13 градусов тепла. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста "Метеобюро" Татьяну Позднякову.

Так, по ее словам, 30 октября в столице будет наблюдаться переменная облачность и дожди. Температура днем вырастет до четырех градусов тепла. На следующий день воздух днем прогреется до 12 градусов, поэтому вторник станет вторым теплым днем на этой неделе.

При этом Позднякова предупредила, что самый теплый день ожидается 1 ноября: столбики термометров поднимутся до 13 градусов. В четверг прогнозируются небольшие дожди, а температура днем будет держаться на уровне 7 градусов тепла. Дожди сохранятся и в пятницу, температура упадет до 2 градусов тепла.

Однако, как утверждает синоптик, в выходные дни будет солнечная погода без осадков. Столбики термометров ночью могут опуститься до нуля, а днем температура прогреется до 6 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота снежного покрова в Москве существенно уменьшилась. Он добавил, что в начале рабочей недели в столице пойдет дождь, а снег полностью растает.

Погода в Москве ухудшится 30 октября