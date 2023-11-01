Почти 115 миллиметров осадков выпало в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 115 миллиметров осадков выпало в столице за минувший октябрь. Это больше половины от климатической нормы месяца, отметил специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"По количеству выпавших осадков октябрь существенно превысил норму: за месяц в осадкомеры метеорологов попало 113,7 миллиметра небесной влаги, что составляет больше половины (162%) от климатической нормы. Это четвертое место в списке самых влажных октябрей в XXI веке", – говорится в его публикации в телеграм-канале.

Что касается температурных норм, показатели оказались на 0,3 градуса ниже средних многолетних значений – средняя температура воздуха за месяц составила 5,5 градуса, добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что ночь на среду, 1 ноября, стала рекордно теплой в Москве за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ.

По его словам, столбики термометров не опускались ниже 8,3 градуса. Таким образом, побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было 7,8 градуса. Синоптик рассказал, что в это время года ночная температура выше 5 градусов бывает в среднем не чаще одного раза в 9–10 лет.



"Утро": 14 градусов ожидается в столице 1 ноября