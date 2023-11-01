В Москве побит температурный рекорд 1934 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дневная температура в столице в среду, 1 ноября, достигла рекордных значений 1934 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"В 9 утра 1 ноября температура воздуха в Москве достигла 12,6 градуса. А это значит, что рекорд 1934 года повторен", – указала она.

По ее словам, дневной рост температуры в первый день месяца продолжится.

При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в Москве достигла 12,9 градуса.

"В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти", – сообщил он ТАСС.

Ранее она заявила о том, что ночь на 1 ноября в Москве стала самой теплой за весь период инструментальных наблюдений. Минимальная температура воздуха была выше 8 градусов, а теплая ночь 2008 года с 7,8 градуса потеряла свой статус.

Это подтвердил и ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его информации, столбики термометров на метеостанции ВДНХ не опускались ниже 8,3 градуса, что и стало подтверждением рекорда.

Предстоящая ночь также может стать рекордно теплой – в столице ожидается 8–10 градусов. Рекорд для ночи 2 ноября принадлежит 1968 году, когда столбики термометров не опустились ниже 8,5 градуса, уточнил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве резко изменилась с ледяных дождей на "африканскую жару" и "египетские ночи" по причине смещения холодного циклона на северо-восток и север.

Температура в Москве в первый день ноября однимется до 13 градусов, что станет многолетним рекордом для этого месяца. Однако "африканская жара" закончится в четверг, когда в столицу придут кратковременные дожди. Из-за этого столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла.

При этом эксперт отметил, что в пятницу в столице прогнозируются заморозки до минус 4 градусов. Потепление до 12 градусов, по его словам, вновь вернется в регион в воскресенье. Шувалов также спрогнозировал, что следующие три месяца не будут холодными и морозными.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил о "сумасшедшем тепле" в столице на праздничных выходных, 4–6 ноября. По расчетам синоптика, в воскресенье, 5 ноября, дневная температура в столичном регионе будет в районе от 8 до 13 градусов. В понедельник, 6-го числа, она вырастет до 11–15 градусов.

Ночь на 1 ноября в Москве может побить рекорд по теплу