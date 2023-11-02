Температура в Москве 2 ноября побила рекорд 1942 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве уже второй день подряд температура воздуха достигает рекордных показателей. Так, 2 ноября столбики термометров поднялись до отметки в плюс 13,3 градуса, побив максимальную температуру 1942 года. Об этом заявил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В полночь в столице было плюс 13,3 градуса, что выше прежнего рекорда 1942 года, который составлял 12,2 градуса", – сообщил он.

Ранее главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, что дневная температура в столице в среду, 1 ноября, достигла рекордных значений 1934 года – 12,6 градуса. При этом, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в Москве достигла 12,9 градуса.

Температурный рекорд 1934 года побит в Москве 1 ноября