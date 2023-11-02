Москвичам рассказали о погоде 2 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 2 ноября, в столице и области прогнозируется облачная погода и дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 739 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что в Центральной России в ноябре может выпасть на 10–30% больше осадков, чем положено. Температура воздуха в этом месяце, уточнил он, будет на 1,5–2 градуса выше нормы.

Он также рассказал, что метеозима придет в столицу с задержкой – во второй половине ноября. Что касается снега, устойчивый покров при лучшем раскладе сформируется на уровне не более 2–5 сантиметров только в конце месяца, считает синоптик.

Температурный рекорд 1934 года побит в Москве 1 ноября