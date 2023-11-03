Жителям Москвы пообещали потепление в грядущие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные, 4 и 5 ноября, в столицу придет потепление, однако могут быть и небольшие дожди. Об этом заявил руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов, сообщает News.ru.

По его словам, утром 5 ноября в Москве будет дождь, а затем распогодится и выглянет солнце. Воздух прогреется до 15 градусов, что может стать новым суточным рекордом, добавил Шувалов.

А 3 и 4 ноября в первой половине дня в столице будет прохладно, во второй половине 4 ноября температура повысится до 6–8 градусов, спрогнозировал синоптик.

В пятницу, 3 ноября, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков и туман с утра. Днем температура в Москве будет варьироваться в пределах от 5 до 7 градусов, в области – от 2 до 7 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

"Утро": 7 градусов ожидается в столице 3 ноября