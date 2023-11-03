Москвичам рассказали о погоде 3 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

В пятницу, 3 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность без осадков и туман с утра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, в области – от 2 до 7 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу действует желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Период предупреждения в Москве – с 02:00 3 ноября до 10:00 3 ноября, в Подмосковье – с 00:00 до 10:00 пятницы.

Кроме того, из-за ночного перехода температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений возможно образование гололедицы. На фоне непогоды водителей призвали сохранять бдительность, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 3 ноября