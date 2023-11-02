Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 3 ноября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гололедица ожидается в Москве в ночь на пятницу, 3 ноября, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений ожидается в столице в ночь на 3 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Городские службы на регулярной основе следят за состоянием улично-дорожной сети и осуществляют регламентные мероприятия в соответствии с погодными условиями, подчеркнули в комплексе.

На фоне непогоды водителей призвали сохранять бдительность, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ночь на пятницу также ожидается туман. Из-за этого в городе и области будет действовать желтый уровень погодой опасности. Период предупреждения в Москве – с 02:00 3 ноября до 10:00 3 ноября, в Подмосковье – с 00:00 до 10:00 пятницы.

Между тем центр погоды "Фобос" выявил 2 ноября обратный ход температуры, когда днем было холоднее, чем ночью. По словам синоптиков, после сильного теплого вторжения в среду прошедший вечером атмосферный фронт открыл дорогу к берегам Москвы-реки холодному воздуху.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 3 ноября