Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в европейской части России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В европейской части России ожидается аномальное потепление. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Мы греемся все больше и больше. Вчера (1 ноября. – Прим. ред.) 37 городов в европейской части страны дали значительный суточный максимум температуры. Причем во многих из них были перекрыты абсолютные максимумы ноября", – отметил специалист.

Рекордные температурные значения зафиксировали во Владимире, где воздух прогрелся на три градуса выше нормы.

Однако в ближайшие сутки, уточнил Шувалов, в европейской части России заметно похолодает. В центральных регионах в ночь на 4 ноября ожидаются заморозки.

При этом в предстоящее воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в Москве может подняться до 15 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха зимой в России будет выше нормальных климатических значений. По прогнозам синоптика, в столице зимой будут и оттепели, и морозы до минус 15–20 градусов.



Кратковременные дожди ожидаются в Москве 4 ноября