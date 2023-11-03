Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные городские службы перевели на усиленный режим работы в преддверии Дня народного единства до 6 ноября включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, в этот период будет осуществляться круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", – поделился он.

К круглосуточному дежурству привлекли 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они оснащены необходимой техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Кроме того, комплекс городского хозяйства привел к повышенной готовности почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. В праздничные дни специалисты будут осуществлять уборку дорог, пешеходных зон и дворов. К мероприятиям привлекут необходимое число коммунальной техники и бригад ручной уборки.

В предстоящие длинные выходные в Центральной России произойдет обновление температурных максимумов. По данным центра погоды "Фобос", столбики термометров будут ощутимо выше климатической нормы. Воздух 4 ноября прогреется до 5–7 градусов, 5 ноября – до 12–14 градусов, 6 ноября – до 9–11 градусов.

В честь Дня народного единства 4 и 6 ноября парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. 5 ноября они будут работать по режиму воскресенья. В этот день водители смогут оставить бесплатно автомобили на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 рублей в час.

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