Режим работы Исторического музея в Москве изменится 3 и 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственный исторический музей в Москве изменит режим работы накануне и в День народного единства, 3 и 4 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале музейного комплекса.

Главное здание Исторического музея в пятницу, 3 ноября, будет работать с 10:00 до 15:00. В этот же день кассы будут открыты до 14:00. Вход для посетителей – через вход № 3 около памятника маршалу Жукову.

При этом Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс, Покровский собор и Палаты бояр Романовых будут работать по обычному графику – с 10:00 до 21:00. Вход в Покровский собор будет действовать со стороны Васильевского спуска. Однако на Никольской улице музейный магазин будет закрыт.

В субботу, 4 ноября, главное здание Исторического музея и музейный магазин на Никольской улице будут закрыты до 14:00. Возможные изменения в графике будут сообщаться дополнительно.

В этот же день с 10:00 до 18:00 будут работать Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс и Палаты бояр Романовых. Однако Покровский собор работать не будет.

С дополнительной информацией об изменениях в графике работы музейного комплекса можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ подсветят цветами российского триколора в честь Дня народного единства. 4 ноября колесо обозрения станет одной из главных площадок народных гуляний. Увидеть праздничную подсветку можно на аттракционе и входной группе комплекса в вечернее время 5 и 6 ноября.

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