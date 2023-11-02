Колесо обозрения на ВДНХ подсветят цветами триколора ко Дню народного единства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ подсветят цветами российского триколора в честь Дня народного единства, сообщили в пресс-службе аттракциона.

"Увидеть праздничный триколор на аттракционе и входной группе комплекса можно в вечернее время 5 и 6 ноября", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, 4 ноября колесо обозрения станет одной из главных площадок народных гуляний. В главном холле аттракциона с 14 до 18 часов состоится интерактивная программа с патриотическими песнями, танцевальными номерами, а также мастер-классом по росписи деревянных игрушек.

"Солнце Москвы" также впервые примет участие в акции "Ночь искусств", в ходе которой посетители с 18 часов смогут побывать на экскурсии об истории создания колеса обозрения. Пресс-служба предупреждает, что количество мест на бесплатном мероприятии ограничено.

Между тем 5 ноября зрителей ждут музыкальные композиции, мастер-классы по богородской резьбе и бои на тренировочных мечах. 6 ноября посетители смогут узнать о русском народном костюме и даже сфотографироваться в кокошниках, а затем их ждет мастер-класс по изготовлению очелья (головной убор) и викторина, заключили в пресс-службе аттракциона.

Колесо обозрения открыли Владимир Путин и Сергей Собянин 10 сентября 2022 года. С момента открытия "Солнца Москвы" колесо посетили около 10 миллионов гостей. Территория, куда входят многофункциональный комплекс, городской променад и колесо обозрения, получила пять побед в национальных и городских конкурсах-премиях. За год на ней провели более 350 мероприятий.

Колесо обозрения оборудовано 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.

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