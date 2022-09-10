Путин и Собянин открыли крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи. Глава государства и мэр связывались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где в эти минуты проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

"Уникальное сооружение, 140 метров высотой. В Европе такого нет", – оценил Путин.

Он поблагодарил создателей аттракциона в целом за вклад в развитие сферы отдыха и развлечений в Москве. Президент отметил, что для людей очень важно иметь возможность отдохнуть с друзьями, семьей.

"Раньше было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе, раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем", – доложил Собянин Путину.



Колесо обозрения "Солнце Москвы" – это 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль. Пять кабин оборудованы прозрачным полом.

Путешествие над столицей начинается с посадочного вокзала, куда можно попасть по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно. Таким образом, колесо обозрения станет главной точкой притяжения на ВДНХ и одной из наиболее популярных достопримечательностей Москвы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабины можно арендовать, чтобы отметить день рождения или даже сыграть свадьбу в кругу самых близких друзей. Двухэтажный многофункциональный комплекс колеса обозрения включает развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр "Лисапарк", сувенирный магазин.

Также есть большая прогулочная зона под открытым небом и гастрокластер с фуд-кортом. К услугам посетителей – мобильные точки питания, где можно будет перекусить на свежем воздухе, уютные кофейни с лаундж-зонами и ресторанные проекты с авторской кухней. Помимо разнообразного меню, некоторые заведения порадуют гостей необычными панорамными видами на ВДНХ.

Аттракцион предназначен для круглогодичного посещения при температуре от -10 до +40 градусов.

Вес конструкции составляет 1,8 тысячи тонн. Колесо обозрения стоит на прочном фундаменте, спроектированном специалистами Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона имени Гвоздева с применением современных расчетных комплексов и грунтовых моделей.

Макет колеса прошел испытания в аэродинамической трубе на базе Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) на устойчивость к порывам ветра до 44 метров в секунду: показатели являются нормативными в условиях ландшафта столицы.



Возрождение ВДНХ – один из самых ярких проектов развития Москвы последних лет.

К середине 2022 года завершилась комплексная научная реставрация 32 из 49 исторических павильонов, фонтанов и других памятников архитектуры. Созданы десятки новых точек притяжения москвичей и туристов. Ежегодно Главную выставку страны посещают 25 миллионов человек.

На ВДНХ действуют 23 музея, включая такие знаковые, как Центр "Космонавтика и авиация", "Россия – моя история", Гараж особого назначения ФСО России, Центр славянской письменности "Слово". Проводится свыше 10 тысяч авторских экскурсий в год.

Просветительская программа выставки насчитывает более 1,5 тысячи бесплатных мероприятий в области науки, искусства и многих других сферах. Главный фронт-офис столичной системы профессионального образования – кластер "Техноград" – представляет лучшие мировые и отечественные образовательные программы по 45 самым профессиям, востребованным на сегодняшнем рынке труда, и профессиям будущего. С момента своего открытия "Техноград" принял более миллиона человек.

Общая площадь цветников и газонов увеличилась на 50% и составляет 135,4 гектара – почти половину территории выставки. Протяженность удобной дорожно-тропиночной сети превысила 100 километров – прогулка по всем тропинкам займет столько же времени, сколько по всей окружности МКАД. Обустроен Ландшафтный парк с экотропой, "Большой картиной полей", веревочным парком, арт-объектами и другими достопримечательностями.



Календарь событий ежегодно предлагает более 1,2 тысячи разноплановых мероприятий. Летом проводятся концерты на открытом воздухе в Зеленом театре и на крыше павильона "Рабочий и колхозница". Зимой открывается самый большой каток в Европе площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Для детей оборудованы 30 тематических площадок.

Ежегодно на ВДНХ проходит более 100 конгрессно-выставочных мероприятий. Также на выставке работают более 180 объектов общественного питания, которые способны одновременно принять 12,7 тысячи посетителей.

На выставке работают либо будут открыты в ближайшие годы павильоны Казахстана, Армении, Абхазии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Молдовы.

В 2022 году здесь открылись или появятся в самое ближайшее время Музей городского хозяйства Москвы, Центр современных биотехнологий "Музей "БИОТЕХ", выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея имени Тимирязева, выставка "Авиация. Мечты о полете" в центре "Космонавтика и авиация".

6 сентября в столице открылась онлайн-продажа билетов на самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Всего предусмотрено несколько категорий билетов: для взрослых, детей, семей и льготников. Цены начинаются от 550 рублей.

"Солнце Москвы" будет работать каждый день в течение года с 10:00 до 22:00. Для комфорта посетителей кабинки оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха.

