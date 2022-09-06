В столице открылась продажа билетов на "Солнце Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице открылась онлайн-продажа билетов на самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, управляющей аттракционом.

"6 сентября стартовала продажа билетов на крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Билеты на посещение грандиозной достопримечательности столицы доступны к покупке уже сейчас на официальном сайте", – рассказали в компании.

Отмечается, что первые сеансы состоятся уже 10 сентября после 16:00. Приобрести билеты офлайн на территории "Солнца Москвы" можно будет после официального открытия колеса обозрения. Всего предусмотрено несколько категорий билетов: для взрослых, детей, семей и льготников. Цены начинаются от 550 рублей.

Кроме того, уже сейчас все желающие могут не просто прокатиться на аттракционе, но и арендовать одну из кабинок для проведения мероприятия: это может быть свидание, фотосессия, церемония регистрации брака или просто праздник.

Ранее сообщалось, что "Солнце Москвы" будет работать каждый день в течение года с 10:00 до 22:00. Для комфорта посетителей кабинки оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха. Также в них предусмотрены освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.

