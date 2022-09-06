В столице открылась продажа билетов на "Солнце Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице открылась онлайн-продажа билетов на самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, управляющей аттракционом.
"6 сентября стартовала продажа билетов на крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Билеты на посещение грандиозной достопримечательности столицы доступны к покупке уже сейчас на официальном сайте", – рассказали в компании.
Отмечается, что первые сеансы состоятся уже 10 сентября после 16:00. Приобрести билеты офлайн на территории "Солнца Москвы" можно будет после официального открытия колеса обозрения. Всего предусмотрено несколько категорий билетов: для взрослых, детей, семей и льготников. Цены начинаются от 550 рублей.
Кроме того, уже сейчас все желающие могут не просто прокатиться на аттракционе, но и арендовать одну из кабинок для проведения мероприятия: это может быть свидание, фотосессия, церемония регистрации брака или просто праздник.
Ранее сообщалось, что "Солнце Москвы" будет работать каждый день в течение года с 10:00 до 22:00. Для комфорта посетителей кабинки оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха. Также в них предусмотрены освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.
Билеты на колесо обозрения "Солнце Москвы" будут стоить от 550 рублей за круг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: