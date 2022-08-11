Инженеры протекстировали крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы"

Инженеры протестировали крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Его привели в движение 14 электродвигателей общей мощностью около 200 киловатт. Они позволили колесу вращаться со скоростью до 0,5 метров в секунду.

За движение и безопасность отвечает сложная система автоматизации. Она находится в специальном помещении в технической зоне посадочного вокзала. Над зоной посадки организован пост главного оператора, который управляет аттракционом с помощью пульта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.