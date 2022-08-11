В Польше из реки Одра выловили тонны мертвой рыбы

В Польше из реки Одра вылавливают тонны мертвой рыбы. Экологическая катастрофа случилась из-за того, что в реку попал мезитилен – токсичное для водных организмов вещество. Пока эксперты ищут его источник, ядовитые потоки поражают Балтийское море. Местные власти попросили жителей соблюдать осторожность и не приближаться к воде.



Жители Молдавии стоят в очередях за дровами по нескольку дней. В одном из сел, где ретро-топливо стали продавать по дешевке, образовалась очередь из 300 человек. Возможности купить их люди ждали больше трех дней. До цели дошли только 60. Для этого людям пришлось ночевать буквально под забором предприятия, где продают древесину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.