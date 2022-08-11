Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВС Украины пивзавода в Донецке

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Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На территории пивоваренного завода в Донецке находились 32 человека во время обстрела украинскими войсками. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.
В ведомстве уточнили, что по предварительной информации, один человек погиб и два пострадали.
Площадь пожара на предприятии составляет 600 квадратных метров, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе. В штабе территориальной обороны ДНР добавили, что зона поражения составляет 2 километра.
До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". По Петровскому району города выпустили 9 снарядов калибра 152 миллиметра.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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