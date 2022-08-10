Утечка аммиака произошла в Донецка в результате обстрела пивзавода украинскими войсками

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Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

Там добавили, что зона поражения составляет 2 километра.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". По Петровскому району города выпустили 9 снарядов калибра 152 миллиметра.

До этого, выступая на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил о существующем риске провокаций со стороны Киева на ядерных объектах Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

