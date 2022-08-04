В МИД РФ предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Действия ВС РФ на Украине не угрожают ядерной безопасности, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Выступая с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, чтобы высказаться о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Запорожской и Чернобыльской АЭС, дипломат подчеркнул, что российские военные защищают объекты от провокаций, риск которых существует.

"Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью – недопущение использования националистическими украинскими формированиями <...> сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации", – приводит его слова РИА Новости.

Они также напомнили, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Российская сторона гарантировала безопасность, однако секретариат Международного агентства по атомной энергии отказался организовывать поездку.

В середине июля член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем Киева. Рогов отметил, что специалистам МАГАТЭ необходимо зафиксировать все нарушения. Однако президент Украины Владимир Зеленский для срыва визита представителей организации отдал приказ обстрелять Энергодар.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.