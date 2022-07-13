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Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем Киева, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов", – сообщил он РИА Новости.

Рогов отметил, что специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимо зафиксировать все нарушения. Однако Владимир Зеленский для срыва визита представителей организации отдал приказ обстрелять Энергодар.

Ранее Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион. По его словам, административный центр области – Запорожье – находится под контролем военных ВСУ, однако представитель администрации уверен в скором освобождении города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

