В МО РФ сообщили об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские высокоточные ракеты "Искандер" уничтожили пусковые установки противокорабельного американского ракетного комплекса Harpoon на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, установки уничтожили в районе населенного пункта Березань в Одесской области.

Ранее член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион. По его словам, административный центр области – Запорожье – находится под контролем военных ВСУ, однако представитель администрации уверен в скором освобождении города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

