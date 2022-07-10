В МО РФ сообщили об уничтожении свыше тысячи артснарядов к гаубицам М777 в Славянске

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO

Вооруженные силы России уничтожили свыше 1 000 артиллерийских снарядов к американским гаубицам М777 в Славянске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал и об уничтожении до 100 военнослужащих Украины.

"Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске", – поведал Конашенков.

Он отметил, что ВС РФ также уничтожили около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что удар был нанесен утром 8 июля. Он добавил, что в результате происшествия есть пострадавшие.

