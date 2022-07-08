В МО РФ сообщили об установленных фактах глумления Киева над собственным народом

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Минобороны РФ приступило к детальному расследованию преступлений киевского режима против своего народа.

"Факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются", – заявил представитель ведомства.

Мизинцев заявил, что виновные в преступлениях неизбежно понесут наказание.

Глава Национального центра управления обороной РФ добавил, что многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины имеют судимости и наркозависимы. Данные факты являются достоверной информацией, подчеркнул Мизинцев.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что вернувшиеся из украинского плена российские военные в 95% случаев подвергались пыткам. Их избивали и применяли электрический ток.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

