В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

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Народный совет ДНР принял решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в республике. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам главы парламентского комитета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной, данное решение было принято в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР. Депутаты полагают, что возможность применения исключительной меры наказания будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений.

Таким образом, все вынесенные судами ДНР смертные приговоры вступят в силу со дня официального опубликования закона.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.