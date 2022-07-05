Обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские власти не обсуждают вопрос британских наемников, осужденных на смертную казнь в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости.

"К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда", – заявил дипломат.

Келин подчеркнул, что правительство Великобритании сейчас ведет диалог об урегулировании ситуации с властями Украины.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.