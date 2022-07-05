Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за 10 дней

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170 наемников уничтожили в ходе спецоперации на Украине за последние 10 дней. Об этом заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу на совещании в Минобороны.

При этом он отметил, что 99 наемников отказались от участия в боевых действиях. Министр добавил, что они покинули Украину.

"В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Ранее Шойгу рассказал, что потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек. Он также уточнил, что в ходе операции по освобождению Лисичанска общие потери украинских войск составили более 5 тысяч человек, в том числе безвозвратные – более 2 тысяч. Кроме того, по словам министра, за последние две недели в ЛНР и ДНР было выведено из строя 196 танков и бронемашин ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

