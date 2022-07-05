В МО РФ сообщили об уничтожении до 150 военных ВСУ и 12 единиц техники в Харькове

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

ВКС России уничтожили до 150 украинских военных и 12 единиц техники в Харькове. Удары были нанесены высокоточным оружием, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам также из высокоточного оружия российские военные поразили два пункта управления ВСУ в ДНР, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области, живую силу и технику ВСУ в 18 районах, среди которых пункт временной дислокации наемников в Николаевской области.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек. Он также уточнил, что в ходе операции по освобождению Лисичанска общие потери украинских войск составили более 5 тысяч человек, в том числе безвозвратные – более 2 тысяч.

Кроме того, по словам Шойгу, за последние две недели в ЛНР и ДНР было выведено из строя 196 танков и бронемашин ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

