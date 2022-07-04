Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация сбила украинский истребитель Су-25 в небе в районе Ясной Поляны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает министерство обороны России.

"В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что командование украинской армии потеряло управление отступающими из ЛНР войсками. В военном ведомстве отметили, что командование ВСУ потеряло контроль над подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.