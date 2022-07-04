В Минобороны РФ заявили об уничтожении пунктов дислокации двух бригад ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Пункты временного расположения двух украинских бригад поражены высокоточными ракетами российской армии в Харькове, заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в составе бригад находились около 19 единиц военной техники, а также порядка 200 военных Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на всех направлениях. По его словам, в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад за сутки боев потеряли более 50% личного состава.

Конашенков также рассказал, что в районе Артемовска были уничтожены около 120 украинских военных. Удар ВКС РФ нанесли высокоточным оружием.

