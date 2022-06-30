В Минобороны РФ назвали число захваченных и сдавшихся в плен военных ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Общее количество захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих превысило 6 тысяч человек, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек", – отметил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим.

Он добавил, что основной задачей является списание бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

