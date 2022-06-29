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Политика

17:24

Около 500 украинских военных и 74 наемника вышли из Лисичанска к Северску

политика

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Порядка 500 украинских солдат и 74 наемника вышли из Лисичанска к Северску. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в своем телеграм-канале.

"Из Лисичанска за эту ночь вышли порядка 500 всушников и 74 наемника в район Северска", – сказал он.

Киселев уточнил, что в настоящее время в Северске расположены шесть батальонов Вооруженных сил Украины. Также туда прибывают и бойцы из-за рубежа.

"В "брошенных домах" и квартирах проживает личный состав ВСУ. В городе расположена техника, но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие – устанавливаем", – сообщил министр.

Он также рассказал, что в городе на сегодняшний день находится достаточно гражданского населения, жители укрываются в подвалах.

По словам Киселева, с весны в городе отсутствуют вода, газ и электричество. Местные общаются, используя "Киевстар" и "Лайф", заряжают устройства при помощи генератора, но только если добывают бензин.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что около трети бойцов ВСУ сдались в плен в районе пригорода Лисичанска. Он отметил, что в данном районе идут активные боевые действия. Мирошник уточнил, что с достаточно большим количеством жертв идут бои в районе Приволья.

В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что в Лисичанске были уничтожены базы ремонта техники ВСУ. Российские военные также поразили военных и технику ВСУ в 32 районах, 8 складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное ДНР, Николаев и Очаково Николаевской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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