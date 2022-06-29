Около трети бойцов ВСУ сдались в плен в районе пригорода Лисичанска – посол ЛНР в РФ

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Около трети бойцов ВСУ сдались в плен в районе пригорода Лисичанска, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что в данном районе идут активные боевые действия. Мирошник уточнил, что с достаточно большим количеством жертв идут бои в районе Приволья.

"У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен – 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется", – рассказал Мирошник.

Ранее Владимир Путин заявил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение населения республик от варварства и агрессии Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

