Все задачи спецоперации на Украине будут решены – Путин

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Все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Владимир Путин.

"Залогом тому будет героизм наших воинов, консолидация российского общества", – сказал президент РФ в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение населения республик от варварства и агрессии Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

