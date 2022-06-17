Главной целью спецоперации является спасение Донбасса от варварства – Песков

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Основной целью специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение населения от варварства. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины", – отметил Песков.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия поставит точку в спецоперации по защите ДНР и ЛНР там, где это будет нужно Москве, а если украинский лидер Владимир Зеленский не готов к контактам, то это его право.

Рябков подчеркнул, что политические и дипломатические методы нельзя отбрасывать, однако цели спецоперации определены вполне четко.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

