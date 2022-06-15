РФ поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве – Рябков

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Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где это будет нужно Москве, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение", – сказал он.

Рябков подчеркнул, что политические и дипломатические методы нельзя отбрасывать, однако цели спецоперации определены вполне четко.

"Если Зеленский и его команда не готовы к переговорам и все те, кто стоит за ним, настроены продолжать свою бездумную, а точнее сказать безумную накачку Украины вооружениями, – это их выбор", – добавил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины "заглохли". По его словам, после передачи Москвой проекта договоренностей никаких подвижек не было.

Он напомнил, что последняя очная встреча представителей России и Украины состоялась в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно условий встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, встреча глав государств возможна только для финализации некоего итогового документа, разработка которого, однако, была остановлена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

