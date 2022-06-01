Песков назвал условие для встречи президентов России и Украины

Фото: depositphotos/nejron

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации итогового документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Априори такую встречу никто не исключает, <...> но она должна быть подготовлена. Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ", – цитирует его ТАСС.

В то же время представитель Кремля напомнил, что разработка соответствующего документа была остановлена, до сих пор ее никто не возобновил.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Украина были близки к мирному соглашению, однако внешние центры принятия решений не позволили Киеву его подписать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

