Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил свое желание провести прямые переговоры с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу РИА Новости.

"Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным", – сказал министр.

Чавушоглу отметил, что Турция продолжает свои стремления организовать прямую встречу президентов РФ и Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры только лично с Владимиром Путиным при условии, что на них будет обсуждаться вопрос прекращения боевых действий на Украине. При этом, по его словам, организация встречи на уровне глав государств с каждым днем представляет собой все более сложную задачу.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.