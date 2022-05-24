Зеленский заявил, что готов обсуждать прекращение огня только с Путиным

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры только лично с Владимиром Путиным при условии, что на них будет обсуждаться вопрос прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить", – сказал Зеленский.

При этом, по его словам, организация встречи на уровне глав государств с каждый днем представляет собой все более сложную задачу.

"Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно", – отметил президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что необходимо продолжать предпринимать усилия, направленные на завершение конфликта.

23 мая Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ и только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. Он отметил, что подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

