Зеленский заявил о наличии у Киева плана "Б" на случай его гибели

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Власти Украины разработали план на случай возможной гибели кого-либо из руководства страны, в том числе президента, заявил Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По его словам, при таком развитии событий государством будет кому управлять.

"Мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и глава парламента. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу", – цитирует украинского лидера РБК.

Он напомнил, что Украина – парламентско-президентская республика. Президент рассказал, что кабмин разделили на две части.

"Это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – добавил Зеленский.

23 мая Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ и только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. Он отметил, что подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

