Полянский назвал пиаром слова Зеленского о готовности встречаться с Путиным

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с Владимиром Путиным являются чистым пиаром, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Непосвященные люди не понимают, что переговоры на высшем уровне должны быть очень тщательно подготовлены, и повестка должна быть согласована с двух сторон, и какие-то экспертные наработки к этому должны быть уже достигнуты, иначе незачем разговаривать", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Полянский подчеркнул, что переговоры заморозила не российская сторона. Он добавил, что Москва до сих пор ждет от Киева ответов на те предложения, которые были сформулированы некоторое время назад.

23 мая Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом РФ и только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта.

13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского. Он отметил, что подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.