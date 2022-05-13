Россия не отказывается от встречи Путина с Зеленским – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена", – отметил Песков, слова которого приводит ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.
О готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Иерусалиме ранее сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. По его словам, это было бы большой честью, но для этого президенты должны принять соответствующее решение.
Глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле заявили об угрозе территориальной целостности Украины со стороны Польши
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