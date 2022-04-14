Песков заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, однако нужно подготовить для этого почву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует RT.

Он подчеркнул, что для встречи должны быть организованы соответствующие условия, в том числе текст документа.

Глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты подталкивают украинского лидера Владимира Зеленского к подрыву переговоров с РФ и продолжению огня. По мнению министра, недоговороспособность проявляет реальные замыслы властей Украины, которые заключаются в стремлении затянуть или даже сорвать переговорный процесс с Россией.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

