Лавров прокомментировал представленный Украиной проект соглашения с РФ

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Украина 6 апреля представила свой проект соглашения с Россией. Об этом рассказала глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что в документе отчетливо виден отход от важнейших положений, которые были зафиксированы на последних переговорах.
"Причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии", – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, Россия продолжит и дальше продвигать свой проект соглашения. Лавров добавил, что в российском документе четко и в полном объеме прописаны ключевые требования и позиции.
"Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем", – выразил мнение Лавров.
Он также подчеркнул, что в Стамбуле украинская делегация заявила, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь. Однако в представленном проекте отсутствует эта констатация.
"Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", – заключил Лавров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями по текущей ситуации на Украине идет медленнее, чем хотелось бы. Он привел в пример заявление Лаврова, который отметил, что всякая надежда на продвижение в переговорах рушится о новые препятствия, срывающие данный процесс.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
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