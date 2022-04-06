Песков рассказал о ходе переговоров между делегациями РФ и Украины

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Переговорный процесс между украинской и российской делегациями по текущей ситуации на Украине идет медленнее, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Газете.ру".

"Рабочий процесс продолжается, по-прежнему впереди большая дорога", – сказал Песков.

Он привел в пример заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отметил, что всякая надежда на продвижение в переговорах рушится о новые препятствия, срывающие данный процесс. Представитель Кремля добавил, что российское руководство хотело бы видеть большую динамику с украинской стороны, поскольку сейчас переговоры идут "гораздо более вязко".

Ранее Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия. Он подчеркнул, что через переговоры Москва хочет положить конец военной операции.

Очередной раунд переговоров РФ и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле. По итогам встречи глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспекте.

